Maç sonu düzenlenen basın toplantısında hakeme tepki gösteren Teknik Direktör Hakan Kutlu, iki haftada 6 penaltılarının verilmediğini söyledi. Ellerinden geleni yaptıklarını ancak dış etkenlere karşı yapabilecekleri bir şeylerinin olmadığını vurgulayan Kutlu, “Bir takımın yapması gereken ne varsa her şeyi yaptık. Ama ne yazık ki ligin son iki haftasında gerçekten aleyhimize yaşanan çok büyük hakem hataları var. Geçen hafta Alanyaspor maçında verilmeyen 3 tane penaltımız var. Bugün de verilmeyen 3 net penaltımız vardı. Bu kadar hakem hatasıyla bir takım karşılaşırsa ne yazık ki kazanması da mümkün olmuyor. Trabzonspor’un buraya çok stresli geldiğini, oyuncuların ve teknik ekibin hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Tebrik ediyorum onları. Onlar da gerçekten kazanmak için mücadele ettiler, oyun olarak bir şey ortaya koyamasalar da. Ama biz teknik adamlar olarak hatalarımızı görüyoruz, geliştirmeye çalışıyoruz. Ama ne yazık ki dış etkenlere karşı yapabileceğimiz bir şey yok” diye konuştu.

“TARAFTAR TAKIMLARINI DESTEKLESİN, İSTİFA EDİLECEKSE ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPARIZ”

Kendisini istifaya davet eden taraftarlara da seslenen Kutlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şu an kendi adıma üzgünüm, Kayserispor camiası adına üzgünüm. İki haftada bir takımın 6 tane penaltısı verilmiyor. Nasıl kazanacağız biz? Maçın hakemi adına da üzgünüm. İnanılmaz şeyler yapıyorlar. Geçen hafta Alanyaspor maçındaki hakem bu hafta da maç yönetti. Yine görev alıyorlar. Ama bu süre içerisinde teknik direktörler değişiyor. Hiç hak etmediğim halde istifaya davet ediliyorum. Takımım oynuyor, iki haftada ben 6 puan alsam çok yukarıdayım. Bizim kulübümüz çok sağlıklı bir kulüp, yapılan hatalar sonrası çıkıp veryansın da yapmıyor. Ama demek ki bağırmak gerekiyor. Sonra tribünler ‘Hakan Kutlu istifa’ denilip başka isimler telaffuz ediliyor gelsin diye. Bu tribünün sarf ettiği isimler geçen sene ‘O takım küme düştü ben gelmem’ diyerek teklifleri reddettiler benden önce. Ama ben geldim sorumluluk aldım, risk aldım ve bu takımı kümede ben bıraktım. Taraftarlarını desteklesin taraftarlar. İstifa edilmesi gerekirse zaten biz de başkanımızla görüşürüz, üzerimize düşeni yaparız.”