Hakan Özelmacıklı: Büyük İstanbul Tüneli emlak fiyatlarını artıracak

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, İstanbul boğazında zemin etüt çalışmaları başlayan Büyük İstanbul Tüneli’nin emlak fiyatlarını artıracağını belirtti. Özelmacıklı, “Büyük İstanbul Tüneli projesi için, İstanbul boğazında zemin etüt çalışmaları başladı. 5 yıl içinde tamamlanması planlanan tünelde hem çift yönlü karayolu hem de hızlı metro hattı bulunacak. Metro hattında 14 istasyon yer alacak ve 31 km uzunluğunda yapılacak. Bu hat üzerinde günde 1 milyon 500 bin yolcu seyahat edebilecek. Karayolu bölümü ise Tem Otoyolu Hasdal kavşağı ile Ümraniye Çamlık kavşağı arasında yer alacak. Toplam uzunluğu yaklaşık 16 km olacak hatta, tünel uzunluğunun 6.5 km olması tahmin ediliyor. Bu hat ile de günde 120 bin araç, 14 dakikada bu mesafeyi kat edebilecek. E-5 aksında Avrupa yakasında Bakırköy - İncirli’den başlayan, Anadolu yakasında ise Söğütlüçeşme’ye kadar uzanan hızlı metro projesi bölgedeki gayrimenkul piyasasında fiyatları yükseltecek. Bu iki nokta arasında mesafe sadece 40 dakikada aşılabilecek. Hattın 9 ayrı noktada raylı sistemlere ve metroya entegre edilecek olması bu bölgelerde gayrimenkullerin değerlerini katlatacak” dedi.

“12 ilçe hızlı metro hattına komşu olacak”

Büyük İstanbul Tünelinin mevcut ve planlanan ulaşım alternatifleri ile 9 ayrı noktada ulaşım alternatifleri ile kesişecek olmasını değerlendiren Özelmacıklı, “Metro hattı Avrupa Yakası’nda İncirli’den başlayacak. Sonrasında ise Zeytinburnu, Vatan, Edirnekapı, Sütlüce, Perpa, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Gayrettepe istasyonları yer alacak. Anadolu yakasında ise Söğütlüçeşme’den başlayacak olan hatta Ünalan, Altunizade ve Küçükyalı istasyonları bulunacak. Bu istasyonlar ile Bakırköy başta olmak üzere, Bahçelievler, Güngören, Zeytinburnu, Eyüp, Fatih, Beyoğlu, Şişli, Kağıthane, Beşiktaş, Üsküdar ve Kadıköy ilçelerindeki değerleri etkileyecek. İlk açıklandığı tarih olan Şubat 2015’den bu yana, bu hat üzerine yakın konumda yer alan gayrimenkul fiyatları, yüzde 70’in üzerinde prim yaptı ve prim yapmaya devam edecek” diye konuştu.

“Kesişim noktaları prim yapacak”

Projenin mevcut ve yapılmakta olan birçok ulaşım projesine entegre olacağını belirten Özelmacıklı “Metro, metrobüs, hafif metro ve tramvay hatları ile 9 ayrı noktada kesişecek olan proje bu noktalara ayrı değer katacak. En çok etki edeceği mahalleler; Bakırköy’de Zuhuratbaba ve Kartaltepe Mahalleleri, Bahçelievler’de Bahçelievler Merkez Mahallesi, Güngören’de Ahmet Nafiz Gürman Mahallesi, Zeytinburnu’nda Merkezefendi, Maltepe ve Seyitnizam Mahalleleri, Eyüp’te Defterdar ve Topçular Mahalleleri, Fatih’te Topkapı ve Karagümrük Mahalleleri, Beyoğlu’nda Sütlüce, Örnektepe ve Halıcıoğlu Mahalleleri, Kağıthane’de Talatpaşa ve Gürsoy Mahalleleri, Şişli’de Halil Rıfat Paşa, Halide Edip Adıvar, İzzet Paşa, Mecidiyeköy ve Esentepe Mahalleleri, Beşiktaş’ta Nispetiye Mahallesi, Üsküdar’da Altunizade, Kuzguncuk, Burhaniye, Acıbadem ve Ünalan Mahalleleri, Kadıköy’de Hasanpaşa, Rasimpaşa, Osmanağa ve Zühtüpaşa Mahalleleri olacak” dedi.

