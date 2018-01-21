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Hakan Peker hastaneye kaldırıldı

Geçtiğimiz günlerde botoks yaptırması ile gündeme gelen Hakan Peker, grip salgını nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Hakan Peker hastaneye kaldırıldı

21 Ocak 2018 22:52

Bir döneme damga vuran isimlerden Hakan Peker sosyal medya hesabından hastaneden çektiği videoyu paylaştı.

GRİP SALGININA YAKALANDI

Tüm ülkeyi etkisi altına alan grip salgınına yakalanan ve evdeki tedavi yeterli gelmediği için hastaneye yatmak durumunda kalan şarkıcı Hakan Peker, serum alırken çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

NAZARA BAĞLADI

Grip yüzünden hastanede yattığını ve kısa sürede toparlayacağını söyleyen Peker, gündemde olduğu için kendisine nazar değdiğini söyledi.

Kaynak: Milliyet

Etiketler: Hakan peker

 

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