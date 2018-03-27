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Hakan Peker, stüdyoyu terk etti

TRT Müzik kanalındaki bir programa katılan ünlü şarkıcı Hakan Peker canlı yayında izleyenleri şoka uğrattı. Canlı yayında şarkı söylediği sırada stüdyoyu bir anda terk etti. İzleyenler ne olduğunu anlayamadı.

Hakan Peker, stüdyoyu terk etti

27 Mart 2018 18:39

TRT Müzik kanalında bir programa katılan ünlü şarkıcı Hakan Peker, Eyüp Sultan Aylar isimli bir vatandaş ile aynı sahneyi paylaştı. Hakan Peker, canlı yayının bir bölümünde oldukça sinirlendi. Bir anda Canlı yayını terkeden şarkıcı, izleyenleri şoka uğrattı. Canlı yayında şarkı söylediği sırada rejinin ekrana kendisini getirmediğini belirten Hakan Peker, "Seyirciyi çekeceğine beni çekmen lazım reji. Anladın mı? Yanlış yeri çekiyorsun." diyerek sahneyi bir anda terk etti. İzleyenler ve stüdyodakiler neye uğradığı şaşırdı. 

HAKAN PEKER OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI!

Hakan Peker yaşananlarla ilgili sosyal medyadan gelen tepkilere cevap verdi. Peker'in Instagram hesabından yayınladığı metin şöyle: "Benim seyircime dinleyicime saygımı, sevgimi beni tanıyan herkes bilir. 30 yıldır da duruşum hep aynıdır. Bu akşam katılmış olduğum TV programında başından itibaren reji ile sorun yaşamama rağmen programa sonuna kadar devam etmeye çalıştım, yaklaşık 1,5 saat. Ancak takdir edersiniz ki ben de insanım ve benim de bir sinir sistemim var. Son şarkımın son nakaratında rejinin uyarılarımıza rağmen hâlâ beni, Eyüp kardeşimi, sahneyi görmezden gelip başka yerleri göstermesine tepki verdim.

 

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