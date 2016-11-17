Şarkıcı Hakan Şimşek 'Bilmukabele', 'Yanlış Yollardasın' ve ‘İsraf Gezisi’ adlı şarkıların yer aldığı maxisingle albümünü sevenleriyle buluşturdu. ‘Bilmukabele’ için kamera karşına geçen Şimşek ikinci klibi ise geçtiğimiz günlerde ‘Yanlış Yollardasın’ şarkısına çekti. Şarkının söz ve müziği Aytaç Dal’a ait. Ozan Beydağı'nın düzenlemesini yaptığı şarkının klip yönetmenliğini ise Murat Kaya- Sema Aytaç üstlendi.

Hakan Şimşek kimdir?

Hakan Şimşek, 12 Ağustos 1985 İstanbul doğumlu. Müziğe ilk adımlarını orta öğrenim yıllarında kurduğu müzik grubunun solistliğini üstlenerek attı. O yıllardan başlayarak Türkiye genelinde konserler verdi, sahne aldı. Sahne yaşamı ve konserlerinde, kendine özgü sesi ve yorumu ile bir hayran kitlesi yaratan Hakan Şimşek, ilk albüm Bilmukabele, Temmuz 2016’da çıkarıldı.

