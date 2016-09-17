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Hakan Şükür'e 'arazi' çalımı

FETÖ imamı olduğu öne sürülen Hazim Sesli'nin, Uşak'ta Hakan Şükür'e verilmesi planlanan araziyi kendi şirketlerine tahsis ettirdiği ortaya çıktı.

Hakan Şüküre arazi çalımı

17 Eylül 2016 08:50

FETÖ’nün ‘MİT ve bürokrasi imamı’ olduğu öne sürülen işadamı Hazim Sesli’nin, Hakan Şükür’ün ortak olduğu enerji şirketi için Uşak Organize Sanayi Bölgesi’nden (OSB) verilmesi planlanan bedelsiz devlet arazisini kendi şirketlerine tahsis ettirdiği ortaya çıktı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan FETÖ iddianamesine ilginç bir tanık ifadesi girdi. Uşak Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan Y.Ç., Uşak polisine verdiği tanık ifadesinde, “Ünlü futbolcu Hakan Şükür, 2010’da 3 ortakla kurduğu HBA isimli enerji şirketi için Uşak’a arazi bakmaya geldi. Devletten teşvik amaçlı arazi almak için Hazim Sesli ile irtibata geçti” dedi.

Y.Ç., “Hazim Sesli, Hakan Şükür’ün arazi için Uşak’a gelmesinden rahatsız oldu. ‘Niye bu firmayı buraya getiriyoruz, bu işi kendimiz yaparız’ diyerek o dönem HER ve HERA isimli enerji şirketi kurdu. Daha sonra devletin teşvik amacıyla bedelsiz olarak verdiği araziler bu şirketlere tahsis edildi” diye konuştu.

Nihat Uludağ - Gazete Habertürk

Etiketler: hakan şükür


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