Türkiye'de 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden sorumlu Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yakınlığıyla bilinen North American University'nin (Kuzey Amerika Üniversitesi), hakkında yakalama kararı çıkarılan FETÖ mensubu eski milli futbolcu Hakan Şükür'ü bir etkinlik için davet ettiği ortaya çıktı.

Şükür'ün üniversitenin futbol takımına futbol teknikleri ve liderlik modelleme dersleri vereceği öğrenildi.

Kaçak Şükür'ün daha önce California eyaletine yerleştiği iddia edilmişti. Ancak üniversite Texas eyaletinin Stafford kentinde bulunuyor.

Üniversitenin rektörü Recayi 'Reg' Peçen ise @ NAU_President isimli hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı tweetler paylaşmıştı.

Hakkında yakalama kararı bulunan Hakan Şükür ailesiyle beraber ABD'ye kaçmıştı. FETÖ'ye finansal destek sağladıkları belirlenen ve Sakarya'da müteahhitlik yapan babası Selmet Şükür de tutuklanıp, cezaevine konmuştu. (Sabah)