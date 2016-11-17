Galatasaray ve A Milli Takım’ın eski futbolcusu Hakan Ünsal, Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında 20 Kasım Pazar günü saat 20.00’de Ülker Stadyumu’nda oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulundu. Futbol camiasının Milli Takım’da yaşanan olaylarla meşgul olasının ardından yeni yeni derbi havasına girdiğini belirten efsane futbolcu, iki takımın performans anlamında birbirine zıt yönleri olduğuna dikkat çekerek, “Sezona iyi başlamış Galatasaray, yavaş yavaş düşen taraf olurken, öbür tarafta da sezona çok kötü başlamış ama yavaş yavaş toparlanan ve derbiyi kazanırsa da Galatasaray’ın önüne geçecek olan bir takım var. Fenerbahçe tarafındaki eksikler dikkat çekici. Mehmet Topal ve Lens’in olmaması... Çünkü biri takımı ayakta tutan diğeri de takımın kendine gelmesini bir tık daha kolaylaştıran bir oyuncu. İkisinin de olmaması olayı sezonun en formda oyuncusu Volkan Şen’in üzerine yıkıyor. Sow gibi etkili oyuncuları var ama Fenerbahçe’de bir şeyleri değiştirecekse Volkan Şen değiştirir” diye konuştu.

“Son yıllarda orada yenilmeyen bir Galatasaray var”

Galatasaray tarafında ise olayın oyunculardan çok hocayla alakalı olduğunu vurgulayan Ünsal, “Yasin’le yaşanan olay, son maçtan sonra Sneijder’in yaptığı açıklamalarla, arkadaşlarını öne atmasıyla, oyuncular arasındaki sıkıntılar yavaş yavaş belirginleşmeye ve büyümeye başladı. Burada teknik adamın devreye girip bir ‘durun’ demesi lazım. Fenerbahçe derbisi kötü biterse bu anlamdaki sorunlar daha da büyüyebilir. Ama son yıllarda orada yenilmeyen Galatasaray var ve rakibin iki önemli oyuncusunun oynamayacak olması da çok önemli bir avantaj. Galatasaray oraya ligin en fazla pas yapan ve topa sahip olan takımlarından biri olma avantajıyla gidiyor" şeklinde konuştu.

“Maçı ortada görüyorum”

Galatasaray’ın bu avantajlarını akıllı şekilde kullanması durumunda Kadıköy’deki baskıyı yenebileceğini belirten Hakan Ünsal, “Rakipteki o baskıyı yapacak olan oyuncu olan Mehmet Topal’ın da olamayışı bunu kolaylaştırıyor. Selçuk ve Tolga’nın topla oyuna hakim olma özelliğini kullanması lazım. Ama derbiler öyle enteresan hikayeleri ortaya çıkarıyor ki bütün senaryolar boşa gidebiliyor. Bir kırmızı kart görürsün her şey boşa gider. Buna da açık bir derbi. Ben ciddi ikili mücadelelerin yaşanacağı bir derbi bekliyorum. Sezon başından beri özellikle deplasmanlarda iyi olan Bruma’nın Galatasaray adına ciddi iş yapabileceğini düşünüyorum. Ama hocanın öyle bir oyun stratejisi hazırlaması lazım ki Bruma’yı da Fenerbahçe’yi de şekillendirmesi gerek. Bruma’yı nerede ne zaman ne şekilde kullanacağını iyi çözmesi lazım. Bunu da daha fazla top tutarak yaparsın. Gol attığı halde sezon başından beri Eren’i hala etkili kullanamıyor. Eren, Wesley, Bruma, Yasin, Podolski gibi çok önemli oyuncular var fakat bu oyuncuların birbiriyle bağlantısı yok. Bu aşamada Beşiktaş’ın farkı da ortaya çıkıyor. Bu bağlantı ve koordinasyonları iyi kullandığı için farklı bir takım. Riekerink, Eren’i işin içine dahil edip bu önemli oyuncuları bir arada oynatmayı başardığında Galatasaray çok başka bir takım olacak. Ben derbinin golsüz bir maç olacağını düşünmüyorum. Galatasaray, gol atma becerisi de gol yeme becerisi de olan bir takım. Fenerbahçe’nin evinde oynadığı derbilerdeki rahatlığı da düşünürsek gol mutlaka olacaktır. Lens ve Mehmet Topal oynasaydı Fenerbahçe’yi bir tık daha önde görebilirdim ama şimdi maçı ortada görüyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu bir yerde kırılacak ama ne zaman bilemeyiz”

Yaklaşık 17 yıldır Galatasaray’ın Kadıköy’de kazanamamayla ilgili de konuşan Ünsal, “Çok rahat kazanmamız gerekirken kazanamadığımız maçlar da oldu. Galatasaray deplasmanda kötü oynarsa yeniliyor, iyi oynarsa berabere kalıyor, çok iyi oynarsa bile kazanamıyor. Kadıköy’de Fenerbahçeli oyuncu ve taraftarlarda bir rahatlık var. Zaten sahada ne kadar rahatsan o kadar iyisindir. Oyuncunun ve takımın performansını da etkileyen odur. Son yıllarda Galatasaraylı oyuncular da oraya ‘biz burada yenilmeyiz’ rahatlığıyla gidiyor. Bu bir yerde kırılacak ama ne zaman bilemeyiz. Fakat hem Lens’in hem Topal’ın olmayışı birazcık da bunun mesajını veriyor gibi” şeklinde konuştu.

“Riekerink ile devam etmenin zor olduğu gözüküyor”

Galatasaray’da Teknik Direktör Riekerink’in durumuyla ilgili de konuşan efsane oyuncu, “Sezon başında Riekerink ile devam etme kararını yönetim aldı. Devam edeceğiz diye açıklama da yaptılar. Tabi bu önemli. Bir maça hazırlanırken moral olsun diye yapılan açıklamalar. Sezonun ilk haftasıyla şimdi geldiğimiz duruma bakınca sezon sonuna kadar Riekerink ile devam etmenin zor olduğu gözüküyor. Kim gelir? Akıllarda elbet Fatih Hoca var ama onun da Dünya Kupası’na katılma isteği bunu biraz zor kılıyor. Dolayısıyla devre arasına kadar Riekerink ile devam etme durumu olabilir. Fakat derbinin kötü bitip Fenerbahçe’nin Galatasaray’ın üstüne geçmesi bazı dengeleri değiştirebilir. Galatasaray yarışın içinde olacaktır ama ne kadar iddialı şekilde olacaktır orası belli değil. Başakşehir mi, Galatasaray mı daha iddialı dersek, Başakşehir’in oyun yapısı ve durumu onları daha avantajlı yapıyor” dedi.

Kaan Ülker