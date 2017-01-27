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Hakan Ünsal'dan başkanlık sistemine 'evet'

ski futbolcu Hakan Ünsal, anayasa değişikliğine ilişkin nisan ayında yapılacak referandum için düzenlenen "Güçlü bir Türkiye için EVET" kampanyasına sosyal medya hesabından katıldı.

Hakan Ünsaldan başkanlık sistemine evet

27 Ocak 2017 22:40
Hakan Ünsal'dan başkanlık sistemine 'evet' - Tıkla İzle

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla başlattığı kampanyaya ilişkin Hakan Ünsal da Twitter'dan bir video paylaştı. Ünsal videoda, "Değerli hemşehrim, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil hocam davetin için teşekkür ediyorum. Yeni ve büyük Türkiye'nin kuruluşuna şahitlik ettiğimiz bu günlerde en çok ihtiyaç duyulan bu değişiklikler için bende 'Varım' diyorum. Büyük devlet olmak için 'EVET' diyorum. Büyük millet olmak için 'EVET' diyorum. Ama en önemlisi, devlet ve millet olarak hak ettiğimiz güzel şeyler için 'EVET' diyorum. Sevgili Alpay Özalan hocam, sen de var mısın?'' ifadelerini kullandı.

Eski futbolcu Hakan Ünsal'a çağrı, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'nden gelmişti.


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