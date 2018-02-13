Hakarete uğrayan şehit annesi: 'Rezil olduğum için üzüldüm'

Alınan bilgiye göre olay, geçen 4 Şubat günü Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. 1993 yılında Elazığ-Bingöl karayolunda bölücü terör örgütü PKK'nın kurduğu pusu sonucunda şehit olan 33 askerden biri olan Jandarma Komando Er Mehmet Tura'nın (20) annesi Zübeyde Tura, torunu ile birlikte Kozan Yolu'ndan Burak Mezarlığına gitmek üzere halk otobüsüne bindi. Şehit annesi Tura torunu için kartı okuttuktan sonra kendisinin de şehit annesi olduğunu söyledi. Ancak buna rağmen sürücü Eren Güngör karttan iki kişi parası aldı.

Şehit annesi buna itiraz ederek, "Neden benden para alıyorsun? Sen askerliğini yaptın mı, ben bu vatana şehit verdim, onun için benden para alamazsın" dedi. Buna rağmen sürücü, "Biz vergimizi veriyoruz, devletin Allah belasını versin" dedi. Bu sırada halk otobüsünde bulunan vatandaşlar da Tura'nın şehit annesi olduğunu öğrenince tepki gösterdi. Bu anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Bu olayın haber yapılması üzerine sürücü gözaltına alındı.

'Şehit ailelerinin de başımızın üzerinde yeri var'

Olayın haberlere yansıması üzerine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de, Adana Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası Başkanı Niyazi Göğer ile birlikte şehit annesini, babasını ve torununu belediyeye getirtti. Burada basın açıklaması düzenleyen Sözlü, “Böyle bir olayın olmasından dolayı çok üzgünüz. Adana şehitler diyarıdır. Şehit ailelerinin de başımızın üzerinde yeri var” dedi.

Şehit annesi Zübeyde Tura ise duygulanarak, “Beni orada öyle azarladığı için üzüldüm. Rezil olduğum için üzüldüm. Ben bir şehit annesiyim. Böyle davranmasına çok üzüldüm. Daha önceleri de böyle olaylar başımıza geliyor. Özel otobüsler böyle yapıyor” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Başkan Sözlü ve Niyazi Göğer, Tura’nın elini öperek özür diledi.

Umutcan İşledici