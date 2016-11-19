Türk futbolunda gün geçmiyor ki bir skandal patlamasın. Ülkede ve dünyada iş hayatının 1 numaralı suçu kayıt dışı işçi çalıştırmaktır. Futbol Federasyonu 1 Ağustos 2016’dan itibaren 22 hakemle sözleşme imzaladı. Geçen yıl sadece 9 hakem sözleşmeliydi ve sigortaları TFF tarafından yatırılıyordu. Ancak yeni sözleşmede hakemlerin hem sigortaları kaldırıldı hem de haziran, temmuz ayı maaşları kesildi. Hiçbir sosyal güvencesi olmayan 22 hakemden bazıları kendilerini farklı işyerlerinde sigortalı ya da Bağ-Kurlu yaptırmaya çalıştı. Bir çoğunun ise sigortası yok. Hakemin kendisi ya da ailesinden biri hastalansa ya da kaza geçirse ücretsiz bir sağlık hizmeti alma şansı yok.

Riva’da iş kazası olsa!

Sigorta müfettişleri, Futbol Federasyonu’nun Riva’daki tesislerine baskın yapsa antrenman yapan veya eğitim alan hakemlerin çalışma ruhsatlarını, sigorta bordrolarını istese TFF’nin elinde verebileceği hiçbir şey yok. Hakemler Riva’da antrenman yaparken (Allah korusun) kaza olsa, elektrik çarpsa, karda-buzda düşse hastaneye götürüldüklerinde iş müfettişleri nasıl rapor tutacak. Sosyal güvenceleri olmayınca nasıl tedavi olacaklar? TFF bu sorumluluktan nasıl kurtulacak? Her fırsatta “Marka değeri”nden dem vuran TFF gibi dev bir kuruluşa, kayıt dışı işçi çalıştırmak gibi bir eylem yakışıyor mu?

Terim’e 12, hakemlere 10 ay maaş!

Yeni sözleşmeye imza atan 22 hakeme yılda 10 ay maaş verilecek. Haziran ve temmuz aylarında hakemlere maaş ödemesi yapmayan Futbol Federasyonu, Fatih Terim’e ise 12 ay için 3 milyon 500 bin avro ödüyor. TFF, Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek gibi FIFA hakemlerine aylık 20 bin TL, diğer hakemlere ise 17 bin ila 13 bin TL arasında maaş veriyor.

Ömer Faruk ÜNAL - TÜRKİYE GAZETESİ