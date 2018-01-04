Hakemler kokartlarını teslim aldı

Süper Lig Hakemleri ve Üst Klasman Yardımcı Hakemleri ile Süper Lig Gözlemcileri için düzenlenen seminerde kokart töreni yapıldı. Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek, Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, MHK eğitimcisi Roberto Rozetti, MHK Yardımcı Hakem Eğitmeni Leif Lindenberg ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Törende kokart alan hakemler şöyle:

FIFA Hakemleri: Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy ve Halil Umut Meler

FIFA Yardımcı Hakemleri: Bahattin Duran, Tarık Ongun, Mustafa Emre Eyisoy, Esat Sancaktar, Kerem Ersoy, Ceyhun Sesigüzel, Kemal Yılmaz, Mehmet Cem Satman, Serkan Olguncan ve Ekrem Kan

FIFA Futsal Hakemleri: Kamil Çetin, Ozan Soykan, Sabit Selvi ve Serhat Çelik

FIFA Plaj Futbolu Hakemleri: Murat Ergin Gözütok, Yeliz Topaloğlu, Özcan Sultanoğlu ile Bülent Kökten

FIFA Kadın Hakemleri: Meliz Özçiğdem, Neslihan Muratdağı ve Dilek Koçbay

FIFA Kadın Yardımcı Hakemleri: Deybet Gök, Sibel Yamaç Tamkafa, Betül Nur Yılmaz, Belgin Kumru

FIFA Futsal Kadın Hakemi: Fatma Özlem Tursun

Ozan Buğra Koşar - Adem Akalan

