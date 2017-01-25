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Hakemlere görülmemiş tepki

Bursa’da bir amatör küme mücadelesinde hakemlerin bir önceki maçta aleyhlerinde kararlar verdiğini iddia eden takımın oyuncuları maçın ilk düdüğünün ardından 1 dakika sessiz şekilde oyunda kaldıktan sonra sahayı terk etti. Futbolcuların bu tepkisi karşısında hakemler şaşkınlığını gizleyemedi.

Hakemlere görülmemiş tepki

25 Ocak 2017 16:32

Bursa’da 1. Amatör Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kemerçeşme Kanaryaspor takımı oyuncuları sahalarda ender rastlanan bir protestoya imza attı. Geçtiğimiz hafta oynadıkları karşılaşmada hakemlerin kendi aleyhlerinde kararlar verdiğini öne süren oyuncular, Cihanspor ile oynayacakları karşılaşmada tepkilerini göstermeye karar verdi. Bunun üzerine maçın seremonisinin ardından hakemin ilk düdüğü ile birlikte sahada bir ellerini havaya kaldıran, diğer elleriyle ise maçın hakemi Onur Elçin’i gösteren oyuncular saha içinde 1 dakika boyunca bu şekilde durdu. Ardından hakem üçlüsünü alkışlayan oyuncular, sahadan çekilerek soyunma odasının yolunu tuttu.

Hakemlerin kulüpleri üzerindeki kararlarını eleştiren Kemerçeşme Kanaryaspor Başkanı Kadir Kaynak, “Verdikleri taraflı kararlarla futbolseverlerin şiddet duygularını tahrik eden hakemler sayesinde sporun kardeşlik olmaktan çıktığını görüyoruz. Koca bir futbol sezonunda verilen emekleri yanlı, kasıtlı, futbol adaletine uymayan kararları ile yok etmektedirler” dedi. 


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