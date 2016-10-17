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Hakimin aracına ses bombalı saldırı

Adana’da bir mahalleye keşfe giden hakimin aracına ses bombası atıldı.

Hakimin aracına ses bombalı saldırı

17 Ekim 2016 15:35

Alınan bilgiye göre, bir davadan dolayı keşif için Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi’ne giden içinde hakim ve ekibinin bulunduğu minibüs sokağa girdiği anda, aracın altına ses bombası atıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Bombalı saldırıda yakıt deposu zarar gören araç çalışmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri, hakim ve beraberindekileri bölgeden uzaklaştırdı.

Patlamanın ardından polis merkezi ve olay yeri inceleme ekipleri ve terörle mücadele ekipleri olay yerine geldi. Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmada ses bombasının çivilerle desteklendiğini belirledi. Terörle mücadele ekipleri de uzun namlulu silahlarla kaçan saldırganları yakalamak için mahalledeki evlerde ve damlarında arama çalışması başlattı.

Etiketler: adana, bombalı saldırı


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