Hakimler ve Savcılar Kurulundan 3 yeni kararname

Hakimler ve Savcılar Kurulunun internet sitesinden yapılan açıklamada, anayasa değişikliğiyle Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve askeri mahkemelerin kaldırıldığı, bu mahkemelerde görev yapan askeri hakim sınıfından başkan, başsavcı, ikinci başkan ve üyeler ile diğer askeri hakimlerin, Hakimler ve Savcılar Kurulunca adli veya idari yargıda hakim veya savcı olarak atanabilecekleri belirtildi.

Bu hüküm uyarınca adli ve idari yargıda hakim veya cumhuriyet savcılığı görevine atanma talebinde bulunan askeri hakimler ile bir kısım mahallerde oluşan ihtiyaç nedeniyle yapılan kararname sonuçlandırılarak karara bağlandığı kaydedildi.

Askeri mahkemelerdeki hakimlere yönelik kararname ile askeri mahkemelerde görevli 65 askeri hakim, çeşitli illerdeki adli ve idari yargıya atandı.

Musa Erdoğan

