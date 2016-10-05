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Hakimlerin 'Rüzgar Çetin tahliyesi' kararına 100 bin TL’lik tazminat davası

İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görevli 2 üye hakimin Rüzgar Çetin’in 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılması kararı ve tahliyesi nedeniyle, annesini trafik kazasında kaybeden bir vatandaş Maliye Bakanlığı’na 100 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.


05 Ekim 2016 14:40

Ünlü yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin’in 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle tutuklu yargılandığı dava dün sonuçlanmıştı. İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görevli üye hakimler Arzu D. ve Fatma A., Çetin’in 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılması ve tahliye edilmesi yönünde karar vermişti.

Mahkeme başkanı Erdoğan Şimşek, Rüzgar Çetin’in kazada kusurunun yoğunluğu, meydana gelen tehlike ve zarar, mağdurların kemer takma zorunluluklarının bulunmamasını göz önünde bulundurarak cezanın 15 yıl hapis olarak belirlenmesi gerektiğini belirterek karara muhalefet şerhi koymuştu. Başkan Şimşek bu nedenlerle Çetin’in tahliye edilmemesi gerektiğini belirtmişti.

Annesini trafik kazasında kaybeden Canan F. adlı bir vatandaş mahkemenin kararından vicdanen rahatsız olduğunu belirterek, avukatı Ozan Kayahan aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Canan F., üye hakimler Arzu D. ve Fatma A.’nın, Çetin için verdiği hüküm nedeniyle Maliye Bakanlığı’na 100 Bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

Bu sabah Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına gelerek müvekkili adına İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine dava dilekçesi sunan avukat Ozan Kayahan, “Trafikte annesini kaybeden müvekkilim adına, bu olaylardan rahatsız olması, acılarının tazelenmesi, trafik güvenliğimizin bu derece kararlarla tehlikeye düşürülmesinden dolayı, bu kararı veren iki hakim hakkında manevi tazminat davası açtık” dedi.

“Hakimlerin kararı vicdanları rencide etmiştir”
Kararı eleştiren avukat Kayahan, “Mahkemenin bu derece az bir ceza vermesini tepkiyle karşılıyoruz. Sayın hakimler maalesef toplumun bu trafikteki hassasiyetini umursamaz şekilde karar vermişlerdir. Kendilerinin takdir yetkisi olmasına rağmen, bu derece vicdanları rencide edici bir karar vermişlerdir” ifadelerini kullandı.

“Çetin davasının geri döneceğini düşünüyorum”
Rüzgar Çetin davasının bozularak tekrar görüleceğini düşündüğünü ifade eden avukat Kayahan, “Rüzgar Çetin davasının geri döneceğini düşünüyorum. Mahkeme Başkanı muhalefet şerhi koymuştur. Gariban biri ucuz, eski bir arabayla bir polis memurunu öldürseydi yine sayın hakimler bu hafif cezayı verecekler miydi” diye konuştu.
 


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