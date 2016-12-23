Hakkari Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yayınlanan Çukurca karayolu yolunun 10. kilometresinde görüntülenen haberle ilgili kendilerinin kesinlikle ilişiği bulunmadığı belirtildi. Açıklamada, “Hayvan ve hayvan haklarını koruyan bir belediye olarak yaşanan bu üzücü olayın aydınlatılması için Hakkari Belediye Başkanlığı ve Hakkari Valiliği tarafından inceleme başlatılmıştır. Yapılacak inceleme neticesinde sorumlular hakkında adli ve idari işlemler yapılacaktır” denildi.

Feyzullah Taş



