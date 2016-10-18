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Hakkari-Çukurca karayolunda mayın taraması

Hakkari-Çukurca karayolunda mayın arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

Hakkari-Çukurca karayolunda mayın taraması

18 Ekim 2016 14:37

Mayınlı tuzaklarla sürekli gündeme gelen Hakkari-Çukurca karayolunda mayın arama çalışmaları aralıksız olarak sürdürülüyor. PKK’lıların olası mayınlarına karşı tedbirleri bir an olsun elden bırakmayan güvenlik güçleri, sabah ve öğle saatlerinde Hakkari-Çukurca ve Çukurca-Şırnak karayolunda mayın arama çalışmalarını sürdürüyor.

Her gün rutin olarak yapılan mayın arama faaliyetleri esnasında özellikle menfez ve köprü altları adeta didik didik aranıyor. Sinyal bozucu jammer ve eğitimli köpekler eşliğinde karayolunda mayın taraması yapan güvenlik güçleri, olası tuzaklara karşı her gün rutin olarak arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Etiketler: hakkari, mayın taraması


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