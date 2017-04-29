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Hakkari Çukurca'da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari Çukurca Güvendağı üs bölgesinin 1 kilometre doğusunda bulunan Kovantepe’de yapılan arama tarama faaliyetleri sonucunda çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildiğini açıkladı.

Hakkari Çukurcada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

29 Nisan 2017 10:53

TSK'dan yapılan açıklamada, 28 Nisan 2017 tarihinde 2’nci Hudut Tugay Komutanlığı sorumluluk sahasında 2’nci Hudut Özel Komando Bölük Komutanlığınca Hakkari/Çukurca Güvendağı üs bölgesinin 1 kilometre doğusunda bulunan Kovantepe’de yapılan arama tarama faaliyetleri sonucunda ele geçirilen silah, mühimmat ve malzeme şöyle açıklandı:

"250 adet Doçka mühimmatı, 13 adet roketatar mühimmatı, 1000 adet Biksi mühimmatı, 16 adet el bombası,120 adet 60 mm havan mühimmatı, 100 adet 120'lik havan fünyesi, bol miktarda yaşam malzemesi." 

Abdullah Sarıca
 

Etiketler: Çukurca, hakkari


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