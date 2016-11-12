VEDAŞ açıklamasında,"Şirketimiz aşağıdaki bilgiler doğrultusunda programlı elektrik kesintisi yapacaktır. 14.11.2016 Pazartesi günü 09:00 - 16:30 saatleri arasında TEİAŞ 17. Bölge Müdürlüğü’nün Otluca trafo merkezinde kodlu bakım çalışması yapılacağından; Hakkari merkez köy ve mezraları, Çukurca ilçe merkezi ve köylerinde programlı elektrik kesintisi olacaktır. 13.11.2016 -14.11.2016 -15.11.2016 tarihleri arasında; pazar, pazartesi ve salı günü 07:00-17:00 saatleri arasında TEİAŞ 17. Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edilen ve yapımı devam eden 154 KV’lık Kırıkdağ-Yüksekova Enerji İletim Hattında tel çekimi çalışması nedeniyle; Dara, Demirkonak, Haruna-Uzun Sırt-Çobanpınar, Durak Karakolları, Beşbulak, Örnek, Yürekli, Karabey, Dedeler, Yoncalı, Onbaşılar, Çukurca ve Değerli Köy gruplarında ayrıca Şemdinli İlçesine bağlı Durak, Güzel Konak Köyü ve civar Köylerinde programlı elektrik kesintisi olacaktır. 16.11.2016-17.11.2016-18.11.2016 çarşamba, perşembe ve cuma günü 07:00-17:00 saatleri arasında TEİAŞ 17.Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edilen ve yapımı devam eden 154 KV’luk Kırıkdağ-Yüksekova Enerji İletim Hattında tel çekimi çalışması nedeniyle; Dara, Demirkonak, Haruna-Uzun Sırt-Çobanpınar, Durak Karakolları, Beşbulak, Örnek, Yürekli, Karabey, Dedeler, Yoncalı, Onbaşılar, Çukurca ve Değerli Köy gruplarında ayrıca Şemdinli İlçe Merkezi ve Köylerinde programlı elektrik kesintisi olacaktır" denildi.