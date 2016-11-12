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Hakkari il ve ilçelerinde elektrik kesintisi uygulanacak

Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) yazılı bir açıklama yaparak Hakkari il genelinde elektrik kesintisinin uygulanacağını duyurdu.

Hakkari il ve ilçelerinde elektrik kesintisi uygulanacak

12 Kasım 2016 15:54

VEDAŞ açıklamasında,"Şirketimiz aşağıdaki bilgiler doğrultusunda programlı elektrik kesintisi yapacaktır. 14.11.2016 Pazartesi günü 09:00 - 16:30 saatleri arasında TEİAŞ 17. Bölge Müdürlüğü’nün Otluca trafo merkezinde kodlu bakım çalışması yapılacağından; Hakkari merkez köy ve mezraları, Çukurca ilçe merkezi ve köylerinde programlı elektrik kesintisi olacaktır. 13.11.2016 -14.11.2016 -15.11.2016 tarihleri arasında; pazar, pazartesi ve salı günü 07:00-17:00 saatleri arasında TEİAŞ 17. Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edilen ve yapımı devam eden 154 KV’lık Kırıkdağ-Yüksekova Enerji İletim Hattında tel çekimi çalışması nedeniyle; Dara, Demirkonak, Haruna-Uzun Sırt-Çobanpınar, Durak Karakolları, Beşbulak, Örnek, Yürekli, Karabey, Dedeler, Yoncalı, Onbaşılar, Çukurca ve Değerli Köy gruplarında ayrıca Şemdinli İlçesine bağlı Durak, Güzel Konak Köyü ve civar Köylerinde programlı elektrik kesintisi olacaktır. 16.11.2016-17.11.2016-18.11.2016 çarşamba, perşembe ve cuma günü 07:00-17:00 saatleri arasında TEİAŞ 17.Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edilen ve yapımı devam eden 154 KV’luk Kırıkdağ-Yüksekova Enerji İletim Hattında tel çekimi çalışması nedeniyle; Dara, Demirkonak, Haruna-Uzun Sırt-Çobanpınar, Durak Karakolları, Beşbulak, Örnek, Yürekli, Karabey, Dedeler, Yoncalı, Onbaşılar, Çukurca ve Değerli Köy gruplarında ayrıca Şemdinli İlçe Merkezi ve Köylerinde programlı elektrik kesintisi olacaktır" denildi. 

Etiketler: elektrik, hakkari


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