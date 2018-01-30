Hakkari kaçak malzeme ele geçirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “22-29 Ocak 2018 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda; 40 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 70 adet akıllı cep telefonu ve 4 adet sahte nüfus cüzdanı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Feyzullah Taş