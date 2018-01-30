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Hakkari kaçak malzeme ele geçirildi

Hakkari’de yapılan uygulamalarda kaçak malzeme ele geçirildi.

Hakkari kaçak malzeme ele geçirildi

30 Ocak 2018 13:19

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “22-29 Ocak 2018 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan uygulamalarda; 40 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 70 adet akıllı cep telefonu ve 4 adet sahte nüfus cüzdanı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. 

Feyzullah Taş

 

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