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Hakkari kırsalında mühimmat ele geçirildi

Hakkari kırsalında mühimmat ele geçirildi
Hakkari kırsalında mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Oğul köyü kırsalında icra edilen operasyonlarda mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz merkez Oğul köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 3 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 3 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 90 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 60 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 7 adet anti-tank roketi, 6 adet sevk fişeği, 16 adet el bombası, 22 adet el bombası fünyesi ve 1 adet uyku tulumu ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.  

Feyzullah Taş
 

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