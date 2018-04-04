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Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari’de polis ve jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda EYP düzeneği ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

04 Nisan 2018 11:47

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 03.04.2018 günü merkez Oğul köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 1 adet EYP (el yapımı patlayıcı madde) düzeneği, 20 metre kablo, 2 adet pil bloğu, 3 adet 12 kilogramlık büyük tüp, 1 adet 2 kilogramlık küçük tüp, 3 çuval un, 4 kutu zeytin, 15 litre sıvı yağ, 20 kilo makarna, 3 kutu helva, 5 kutu tahin, 4 battaniye, 2 m branda ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler olay yerinde usulüne uygun olarak imha edilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Feyzullah Taş

 

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