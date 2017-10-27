Hakkari merkezli Bylock operasyonu: 12 gözaltı

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Hakkâri merkezli olmak üzere Konya, Adıyaman, Osmaniye, Adana, İstanbul, Ankara, Van ve Trabzon illerini kapsayan operasyon neticesinde, FETÖ/PDY bölücü terör örgütüne müzahir şahısların kendi aralarında haberleşmek için kullandıkları Bylock isimli programı kullandığı tespit edilen 12 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklanmış, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 şahıs serbest bırakılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.