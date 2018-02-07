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Hakkari mezrasında bir ilk yaşandı

Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Üzümcü köyü Mezirgoyi mezrasında çardakta donan ve halen tazeliğini kuruyan üzüm salkımları herkesi şaşırttı.

Hakkari mezrasında bir ilk yaşandı

07 Şubat 2018 12:17

Yaklaşık iki yıldır Hakkari’de kar yağışının beklenenin üzerinde yağmaması yöre halkını endişelendiriyor. Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Erziki mevkiinde ise Kardelenlerin bir hafta önce çiçek açması iklimlerin değiştiğini gösterdiğini belirten yöre halkı, bunun şaşkınlığını yaşadıklarını ifade ettiler. Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan ve Hakkari'nin yaz aylarında sebze ve meyve ihtiyacının büyük bir bölümünü karşıladığı Üzümcü köyü Mezirgoyi mezrasında çardakta bulunan donup ancak bozulmayan ve halen tazeliğini kuruyan üzüm salkımları mezra sakinlerini şaşırttı. Şubat ayında olmalarına rağmen üzüm salkımlarının halen tazeliğini koruduğunu ifade eden Şemsettin Uçar, mezra sakinleri olarak böyle bir olayla ilk defa karşılaştıklarını söylediler. 

 

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