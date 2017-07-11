Diğer
Kategoriler

Hakkari şehidi memleketine uğurlandı| Şehit sözleşmeli er Harun Arvas

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda şehit olan sözleşmeli er Harun Arvas, törenle Bursa’ya uğurlandı.

Hakkari şehidi memleketine uğurlandı| Şehit sözleşmeli er Harun Arvas

11 Temmuz 2017 10:36
Hakkari şehidi memleketine uğurlandı - Tıkla İzle

10 Temmuz 2017 günü Çukurca ilçesi 2’nci Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Orman Hudut Tabur Komutanlığına bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan havan atışı sırasında 1 asker şehit olurken, 2 asker ise yaralanmıştı. Şehit olan Vanlı Harun Arvas için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen uğurlama törenine Vali Cüneyit Orhan Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcı Vekili İlyas Abukan, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve askeri personel katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasıyla birlikte şehit sözleşmeli er Harun Arvas’ın naaşı tören alanına getirildi. Yapılan duanın ardından şehidin naaşı Bursa’ya gönderilmek üzere sabaha karşı helikopter ile Van’a uğurlandı. 

Etiketler: bursa, Çukurca, hakkari, şehit, sözleşmeli er Harun Arvas


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!