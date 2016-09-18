Hakkari’nin merkeze bağlı Ağaçdibi köyü yakınlarında dün PKK’lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 24 yaşındaki Jandarma Uzman Erbaş Hakkı Doğan şehit düşmüştü. Şehit Doğan için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Erdal Baysal, Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin ile şehidin ailesi, yakınları ve yüzlerce vatandaş katıldı. Cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çeken acılı anne, yakınlarına sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından şehidin naaşı Samandıra Mezarlığı'na defnedildi.

Cenk İşver