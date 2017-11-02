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Hakkari Şemdinli'de çatışma: 8 şehit

Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde çıkan çatışmada 6 asker ile 2 güvenlik korucusunun şehit olduğunu açıkladı.

Hakkari Şemdinlide çatışma: 8 şehit

02 Kasım 2017 08:44
Şemdinli'de çatışma: 8 şehit - Tıkla İzle

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde, bölücü terör örgütü tarafından yoğun sis ve kötü hava koşullarından faydalanılarak gerçekleştirilmeye çalışılan saldırı girişiminin tespit edilmesi sonucunda çıkan çatışmada 6 asker ile 2 güvenlik korucusunun şehit olduğu belirtildi. Çatışmada, biri ağır olmak üzere 2 asker yaralandı. Hastaneye sevk edilen yaralıların tedavilerine devam edildiği bildirildi. 

Çıkan çatışmada 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Bölgedeki operasyonlara devam ediliyor. 

Etiketler: hakkari, şehit

 

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