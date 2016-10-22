TSK'dan yapılan açıklamada, Hakkari/Şemdinli kırsalında devam eden operasyonlar kapsamında; 2 adet patlamamış top mühimmatı, EYP yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış malzemeler ve çok miktarda yaşam malzemeleri ele geçirildiği belirtilerek, "Yapılan bu ve benzeri operasyonlarla BTÖ'nün bölgedeki kışa hazırlık tertiplenmeleri çok büyük ölçüde engellenmiştir. Önceki senelere oranla, Aralık 2015-Temmuz 2016 döneminde bölgede yürütülmüş olan kararlı operasyonlar neticesinde ve bölgede BTÖ tarafından mahalle ve sokaklara açılan çukur, kurulan barikatlar, döşenen EYP'ler nedeniyle büyük zarar ve kayba uğrayan bölge halkı BTÖ'ye verdiği desteği çok büyük oranda kesmiştir. Bu durum BTÖ'yü Irak kuzeyinden yaşam malzemeleri, erzak ve cephanesini getirmeye itmiş, ancak bu girişimleri de Hakkari genelinde ve Van, Ağrı, Tendürek bölgelerinde TSK'nın gece gündüz demeden kırsal alanda BTÖ'nün geçiş yollarını kapatması nedeniyle engellenmiştir" denildi.