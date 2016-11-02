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Hakkari Valiliğinden o haberlere yalanlama

Hakkari Valiliği, Çukurca ilçesinde bazı korucuların silah bıraktığı haberleri üzerine yazılı açıklama yaptı.

Hakkari Valiliğinden o haberlere yalanlama

02 Kasım 2016 13:20

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çeşitli yazılı ve görsel medya organlarında yer alan ‘Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyünde bulunan güvenlik korucularının operasyonlara katılmamak için silahlarını bırakacaklarını beyan ettikleri, silahlarını bağlı oldukları jandarma karakoluna getirdikleri, ancak karakol komutanının istifa taleplerini kabul etmeyerek geri çevirdiğine’ dair haberler yayımlanmıştır. Söz konusu ilimiz Çukurca ilçesi Çığlı köyünde 82 güvenlik korucusu bulunmakta olup, terörle mücadele harekâtının önemli bir parçası olan kahraman güvenlik korucularımız, silah bırakmadıkları gibi terör örgütüne karşı mücadelelerine azim ve kararlılıkla devam etmektedirler" denildi. 

Etiketler: Hakkari Valiliği


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