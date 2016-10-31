Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki 48 saat boyunca Hakkari ve çevresinde yerel olarak kuvvetli olması beklenildiği belirtildi. Kuvvetli ve şiddetli yağışların olumsuz etkilerine karşı ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıldığı ifade edilen açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.

Ahmet Kavak