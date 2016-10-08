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Hakkari Valiliği'nden Yüksekova olayı açıklaması

Hakkari Valiliği, Yüksekova ilçesinde meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Hakkari Valiliğinden Yüksekova olayı açıklaması

08 Ekim 2016 16:04

Valilik açıklamasında, ”08.10,2106 günü saat 10:00 sıralarında Özel Harekat Grup Amirliği hizmetinde kullanılan Orman Kobra kod nolu ekipte görevli araç şoförü B.Z., araç kulecisi İ.M., ve E.K., Orman Mahallesindeki devriye görevlerini ifa etmek için Cengiz Topel Caddesi üzerinde Cezaevi Kavşağına geldiğinde aracın kule kısmında bulunan silahın ateş alması nedeniyle Jiyan mobilya ve müştemilat kısmında bulunan Şemsettin Çakmakçı, Rahmi Safhalı, Necdet İşözü, Mehmet Ali Kaya, Serhat Buldan ve Aydın Tümen isimli şahıslar yaralanmış. Şahıslar olay yerine gelen ambulanslarla ivedi bir şekilde Yüksekova Devlet Hastanesine intikal ettirilmiş. Rahmi Safhalış, Necdet İşözü, Serhat Buldan ve Aydın Tümen isimli şahıslar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişlerdir. Diğer yaralı şahısların tedavilerine devam edilmektedir. Konu ile ilgili olarak aracın kulesinde görevli polis memuru İ.M., alınan ilk ifadesinde aracın kule kısmında bulunan silahın kendiliğinden ateş aldığını tetik kısmına kesinlikle dokunmadığını beyan etmiştir. Konu ile ilgili olarak aracın kulecisi polis memuru İ.M., gözaltına olaya karışan zırhlı araç muhafaza altına alınmış olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır.
Olayın tüm yönleri ile aydınlatılması için İçişleri Bakanlığınca Mülkiye Başmüfettişi görevlendirilmiş ilgili mülkiye başmüfettişi tarafından çalışmalara başlanmıştır” denildi.

Etiketler: Hakkari Valiliği, Yüksekova


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