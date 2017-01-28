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Hakkari-Van karayoluna 4 noktada çığ düştü

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle Hakkari-Van karayolunun 4 ayrı noktasına çığ düştü.

Hakkari-Van karayoluna 4 noktada çığ düştü

28 Ocak 2017 10:44

Sabah saatlerinde Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan birinci tünel mevkii ile karayolunan 4 ayrı noktaya çığ indi. Çığın indiği esnada şans eseri kimsenin yoldan geçmemesi büyük bir facia önlendi. Hakkari ve Van istikametinde gelen yolcular ise bir süre yolun trafiğe açılmasını beklediler. Durumun Karayolları 114. Şube Şefliğine bildirilmesi üzerine karayolları ekipleri yolu 1 saatlik bir çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açtığı belirtildi. Yolda kalan vatandaşlar ise çığ yığınlarını ve yolda mahsur kalan yolcuları çektiler. 

Feyzullah Taş
 

Etiketler: çığ, hakkari, van


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