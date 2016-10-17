Hakkari-Van karayolunda patlayıcı arama tarama faaliyeti sürdüren askerler, tüm menfezleri tek tek inceliyor. Karayolu üzerindeki Yeniköprü bölgesinde bir kablonun tespit edilmesi üzerine yol hemen trafiğe kapatıldı. Uzman ekiplerce yapılan titiz çalışmanın ardından kabloyla bağlantılı herhangi bir patlayıcı bulunmadı. Bunun üzerine karayolu tekrar ulaşıma açılırken, güvenlik güçlerinin arama tarama faaliyetleri ise devam ediyor.

Hakkari-Van karayolunun 30. kilometresine PKK’lılarca tuzaklanan patlayıcının dün infilak ettirilmesi sonucu bir asker şehit olmuştu.