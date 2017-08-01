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Hakkari-Van karayolunda büyük tehlike

Hakkari-Van karayoluna düşen kaya nedeniyle sürücüler büyük tehlike atlatırken, yaşananlar ise saniye saniye görüntülendi.

Hakkari-Van karayolunda büyük tehlike

01 Ağustos 2017 11:03

Değişik zamanlarda Hakkari-Van karayoluna kayaların düşmesi nedeniyle ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana gelmişti. Alınan bazı tedbirlere rağmen, karayoluna kayaların yuvarlanmasının önüne geçilemiyor. Yolda ilerlerken toz kalkması üzerine yavaşlayan sürücü, bir süre sonra ise dev kayaların yola düşüşüne şahitlik etti.

Düşen kayaları saniye saniye görüntüleyen sürücü, Hakkari-Van karayolunun değişik noktalarına kayaların düştüğünü ve ölümlere neden olduğunu belirtti. Karayolları ekiplerinin olası kaya düşmelerine karşı tel örgülü önlem almasına rağmen düşen kayaların önüne geçilemediğini anlatan sürücüler, Hakkari-Van karayolunda seyahat eden tüm sürücülerin dikkatli olması uyarısında bulundular.

Karayolları 114. Şube Şefliği yetkilileri ise Hakkari-Van karayolunda olası kaya tehlikelerinin önüne geçmek için geçen yıl 3 bin metrekare tel örgülü önlem aldıklarını belirterek, bu yıl da tehlike arz eden bölgelerde 80 metrekare bir tel örgü çalışmalarının daha olacağını belirttiler. 

Feyzullah Taş

Etiketler: Hakkari-Van karayolu, tehlike


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