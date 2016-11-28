Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğünce uzun süreli istihbari çalışmalar yürütüldüğü belirtildi. Mahmut ya da kardeşleri ve oğlu ile birlikte yüklü miktardaki uyuşturucu maddeyi sabah erken saatlerde batı illerine sevk edilecekleri ve o muhitte bulunan bazı kişilerin sigara kaçakçılığıyla uğraştıkları şeklinde bilgiler elde edildiği ifade edilen açıklamada, “Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve el koyma kararına istinaden bahse konu ikamete ve müştemilatına 26 Kasım 2016 günü saat 05.00 sıralarında Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri intikal edilmiş, yapılan aramalar sırasında herhangi bir uyuşturucu ve uyarıcı maddeye rastlanılmamış. İkametin iki ayrı deposunda çeşitli markalara ait yaklaşık bir milyon adet gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiş. Söz konusu depoların sahibi olduğu anlaşılan Mahmut On isimli şahıs, günün nöbetçi savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınmış. Alınan talimat doğrultusunda tahkikat KOM Şube Müdürlüğünce yürütülecektir” denildi.