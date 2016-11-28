Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Hakkari’de 1 milyon paket kaçak sigara ele geçirildi

Hakkari’de 1 milyon paket kaçak sigara ele geçirildi

Hakkari’de devam eden operasyonlarda 1 milyon paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hakkaride 1 milyon paket kaçak sigara ele geçirildi

28 Kasım 2016 17:22

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğünce uzun süreli istihbari çalışmalar yürütüldüğü belirtildi. Mahmut ya da kardeşleri ve oğlu ile birlikte yüklü miktardaki uyuşturucu maddeyi sabah erken saatlerde batı illerine sevk edilecekleri ve o muhitte bulunan bazı kişilerin sigara kaçakçılığıyla uğraştıkları şeklinde bilgiler elde edildiği ifade edilen açıklamada, “Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve el koyma kararına istinaden bahse konu ikamete ve müştemilatına 26 Kasım 2016 günü saat 05.00 sıralarında Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri intikal edilmiş, yapılan aramalar sırasında herhangi bir uyuşturucu ve uyarıcı maddeye rastlanılmamış. İkametin iki ayrı deposunda çeşitli markalara ait yaklaşık bir milyon adet gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiş. Söz konusu depoların sahibi olduğu anlaşılan Mahmut On isimli şahıs, günün nöbetçi savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınmış. Alınan talimat doğrultusunda tahkikat KOM Şube Müdürlüğünce yürütülecektir” denildi. 

Etiketler: kaçak sigara


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç