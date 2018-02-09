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Hakkari'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından PKK terör örgütü mevzilerine yapılan tank atışı sonrası 1 kadın terörist etkisiz hale getirilirken, bölgede çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hakkaride 1 terörist etkisiz hale getirildi

09 Şubat 2018 21:08

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şemdinli ilçesi Çam Tepe Üs bölgesinde 6 Şubat 2018 tarihinde görevlilerimizce icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Kanirash bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensupları tank atışı ile ateş altına alınmıştır. Atışın yapıldığı bölgede 9 Şubat 2018 günü yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde, tank atışı ile etkisiz hale getirildiği tespit edilen 1 bayan bölücü terör örgütü mensubu ile birlikte; 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 6 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, 135 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait fişek, 2 adet sırt çantası, 1 adet kamera, 2 adet uyku tulumu ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

 

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