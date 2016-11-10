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Hakkari'de 1 terörist yakalandı

Hakkari'de terör örgütü üyeliğinden aranan bir kişi güvenlik güçleri tarafından yakalandı.


10 Kasım 2016 15:06

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Güvenlik güçlerimizce bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 09.11.2016 günü ilimiz Merkez Kale-3 uygulama noktasında İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içerisinde bulunan bir erkek şahsın yapılan araştırmasında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı tespit edilmiş, yakalanarak gözaltına alınmıştır. 09.11.2016 günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. 


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