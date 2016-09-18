Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasını kınamak amacıyla DBP il binasında başlatılan açlık grevinde gözaltına alınan 27 kişiden, eylem yapanları ziyaret eden DBP İl Eş Başkan Yardımcısı Hakan Abi, HDP il yöneticisi İshak Kahraman, PM üyesi Ferit Yıldız, Abdullah Taş, Rukiye Temel, Fehide Çelik, Salih Demir, Gülizar Demir, Gülistan Yıldız ve Cihan Kahraman dün gece serbest bırakıldı. Böylece serbest bırakılanların sayısı 18’e yükseldi.

Gözaltındaki Hakkari Belediyesi eş başkan vekilleri Fatma Yıldız ve Şaban Alkan, DBP MYK üyesi Emrullah Bingöl, MP üyesi Metin Kutaz, Sinem Duran, Selim Kaya, Emine Armut, Sefer Berk, Mikail Erdal’ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Mimar Kaya