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Hakkari’de 11 terörist daha öldürüldü

Hakkari’nin Şemdinli ve Çukurca ilçelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen toplam 11 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Hakkaride 11 terörist daha öldürüldü

17 Eylül 2016 11:45

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde devam eden operasyonda saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 teröristin etkisiz hale getirildiği, Güvenli-Erdemli Karayolunda icra edilen yol kontrolünde ise menfeze yerleştirilmiş 1 el yapımı patlayıcının tespit edilerek etkisiz hale getirildiği, yapılan aramalarda 1 el bombası ve çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde devam eden operasyonda ise saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 teröristin etkisiz hale getirildiği, etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 207 olduğu kaydedildi. Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetinde, telsiz düzenekli 3 el yapımı patlayıcının da tespit edilerek, yerinde kontrollü bir şekilde imha edildiği belirtildi.
1 köy korucusu şehit oldu.

Van’ın Çatak ilçesinde yol kesen bir grup bölücü terör örgütü mensubu terörist tarafından, aracı durdurularak alıkoyulan 1 geçici köy korucusunun şehit edildiği bildirildi. 

Uğur Kan Yüksek


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