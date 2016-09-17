Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde devam eden operasyonda saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 teröristin etkisiz hale getirildiği, Güvenli-Erdemli Karayolunda icra edilen yol kontrolünde ise menfeze yerleştirilmiş 1 el yapımı patlayıcının tespit edilerek etkisiz hale getirildiği, yapılan aramalarda 1 el bombası ve çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde devam eden operasyonda ise saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 teröristin etkisiz hale getirildiği, etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 207 olduğu kaydedildi. Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetinde, telsiz düzenekli 3 el yapımı patlayıcının da tespit edilerek, yerinde kontrollü bir şekilde imha edildiği belirtildi.

1 köy korucusu şehit oldu.

Van’ın Çatak ilçesinde yol kesen bir grup bölücü terör örgütü mensubu terörist tarafından, aracı durdurularak alıkoyulan 1 geçici köy korucusunun şehit edildiği bildirildi.

Uğur Kan Yüksek