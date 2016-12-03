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Hakkari’de 13 köy, 40 mezra yolu ulaşıma kapandı

Hakkari’de kar yağışı nedeniyle 13 köy ve 40 mezra yolu ulaşıma kapandı.


03 Aralık 2016 11:30

Hakkari’de önceki gün yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı sonrasında kapanan 13 köy ile 40 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından karla mücadele çalışmaları başlatıldı. Yağışların etkisini kaybetmesine rağmen şiddetli rüzgar ve aşırı buzlanmadan dolayı karla mücadele ekiplerinin yer yer zor anlar yaşadığı belirtilirken, kapanan köy ve mezra yollarının açılması için karla mücadele ekiplerini hummalı bir çalışma başlattığı öğrenildi. 

Feyzullah Taş

Etiketler: hakkari, kar


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