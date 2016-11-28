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Hakkari’de 2 ton bomba yapımında kullanılan gübre ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 50’şer kiloluk çuvallar içerisinde toplam 2 ton İran menşeli patlayıcı özelliği bulunan gübre ele geçirildi.

Hakkaride 2 ton bomba yapımında kullanılan gübre ele geçirildi

28 Kasım 2016 17:11
Hakkari’de 2 ton bomba yapımında kullanılan gübre ele geçirildi - Tıkla İzle

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Şemdinli ilçesi Çatalca köyü kırsal alanında İran sınır hattına yakın bir bölgede bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının sığınak ve mağaralarının olabileceği, bu alanda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulunabileceğine dair bilgiler elde edildiği belirtildi. Söz konusu bölgeye yönelik uzun süreli istihbari çalışmalar yapıldığı ifade edilen açıklamada, “Araştırma çalışmaları genişletilmiş, bölgede icra edilen keşif ve gözetleme faaliyetleri arttırılmıştır. Elde edilen bilgiler neticesinde Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı, Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü unsurları ile takviyeli operasyon planlanmış ve 28 Kasım 2016 tarihinde tespit edilen noktalara yönelik geniş çaplı operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyon neticesinde; Çatalca köyü kırsal alanında birbirine yaklaşık 350 metre mesafede üç ayrı sığınak tespit edilmiş, sığınaklar içerisinde toprak altına gömülü vaziyette el yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan kablo, soket, elektrik devresi, koli bandı gibi malzemelerle 50’şer kiloluk çuvallar içerisinde toplam 2 ton İran menşeli patlayıcı özelliği bulunan gübre ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelere el konularak, cumhuriyet savcısının talimatı ile adli tahkikata başlanmıştır. Patlayıcı malzemeler, cumhuriyet savcısının gerekli inceleme yapmasına müteakip usulüne uygun imha edilecektir. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir” denildi. 

Etiketler: Hakkari Valiliği


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