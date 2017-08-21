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Hakkari’de 23 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Hakkari’de polis ekipleri bir kamyonette yaptıkları aramada 23 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.

Hakkaride 23 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

21 Ağustos 2017 13:44

Hakkari Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında 19 Ağustos 2017 tarihinde devriye görevini ifa eden ekipler, tali yoldan Depin Polis Kontrol Noktası istikametine seyir halinde olan 54 plakalı kamyoneti şüphe üzerine takibe aldı. Kamyonet, takip sonrası Depin Polis Kontrol Noktasına yakın bir mesafede park halde ele geçirildi. Kamyonetin yanına giden ekipler, gözle yapılan kontrollerde aracın kasa kısmında kaçak olduğu değerlendirilen sigaraların görülmesi üzerine Hakkari Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararına istinaden arama yaptı. Arama sonucu 23 bin paket TAPDK bandrolü bulunmayan sigara ele geçirilirken, olayla ilgili C.B. ve M.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Konu ile ilgili adli tahkikatın KOM Şube Müdürlüğü’nde devam ettiği belirtildi. 

Etiketler: hakkari, kaçak sigara


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