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Hakkari’de 24 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Hakkari Valiliği, Hakkari merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan 24 bölgenin özel güvenlik bölgesi olarak ilan edildiğini duyurdu.

Hakkaride 24 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

11 Şubat 2017 15:38

Valilik açıklamasında, "İlimiz sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız; ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar.

Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince İlimiz Merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova İlçeleri sınırlarında bulunan 24 bölge 12 Şubat 2017 günü saat 00.00’den 26 Şubat 2017 günü saat 23.59’a kadar, “Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edilmiş olup vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır” denildi.

Etiketler: hakkari, özel güvenik bölgesi


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