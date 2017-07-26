Hakkari'de 25 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “24 Temmuz 2017 günü Depin Polis Kontrol Noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 25 adet gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ele geçirilmiştir. 1 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.