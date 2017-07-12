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Hakkari’de 25 bölge ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi - 12 Temmuz 2017

Hakkari il merkezi ve üç ilçesinde 25 bölge ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi.

Hakkaride 25 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi - 12 Temmuz 2017

12 Temmuz 2017 14:30

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemlerinin ilin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başladığı belirtildi. 

Açıklamada, “Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız; ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler kapsamında 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince ilimiz merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan 25 bölge, 13 Temmuz 2017 günü saat 00.00.01’den 27 Temmuz 2017 günü saat 23.59.59’a kadar ‘özel güvenlik bölgesi’ ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın bu bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır” denildi.

Açıklamada, 25 bölge ile ilgili detaylı bilgilerin valilik internet sitesinde paylaşıldığı kaydedildi. 

Feyzullah Taş


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