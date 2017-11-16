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Hakkari’de 28 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi ve Hakkari depin polis kontrol noktasında polis ekipleri tarafından yapılan 2 ayrı çalışmalarda 28 bin 264 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hakkaride 28 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

16 Kasım 2017 09:29

Hakkari Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Yüksekova Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Adaklı köyü civarı durumundan şüphelenilerek durdurdukları 30 plakalı minibüste arama yapıldı. Yapılan aramada ’zula’ diye tabir edilen bölmelerde çeşitli markalarda toplamda 27 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Araç ve kaçak sigaralara el konulurken, olayla M.A. isimli şahıs gözaltına alındı. Tahkikatın devam ettiği belirtildi.

“DEPİNDE 764 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ”

Hakkari Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 14.10.2017 günü Depin Polis Kontrol Noktasında yapılan uygulama sırasında 30 plakalı hafif ticari kamyonette yapılan arama şoför ve yolcu koltuklarının altına zulalanmış vaziyette 764 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla D.A. isimli şahıs gözaltına alınırken, tahkikatın devam ettiği belirtildi.

 

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