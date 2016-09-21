Alınan bilgilere göre, Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki Doğanlı köyü yakınlarında yol kesen PKK’lı teröristler, sivil bir aracı durdurdu. Araçta bulunan 2 uzman çavuş, şoför ve bir sivil vatandaşı indirerek kaçıran teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise olayı doğrulayarak, “Hakkari-Çukurca karayolu Doğanlı köyü yakınlarında yol kesen bölücü terör örgütü mensupları, araçtaki 2 uzman çavuş, şoför ve 1 sivil şahsı kaçırdı. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor” dedi.