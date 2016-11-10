Hakkari Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin bir hafta önce kentin değişik mahallelerinde farklı adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 9 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen eski Hakkari Belediye Eşbaşkanı Fatma Yıldız, İl Genel Meclis üyesi Selahattin Kurt, DBP eski il yöneticisi Kenan Kaya 'örgüt üyeliği'nden tutuklanırken, 6 kişi ise serbest bırakıldı.
Mimar Kaya