Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Güvenlik güçlerimizce bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, 05 Kasım 2016 günü ilimiz Yüksekova ve Çukurca ilçeleri kırsal alanında devam eden operasyon neticesinde, Hisar Dağı bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetlerinde, Bayraktar İHA tarafından vurularak etkisiz hale getirilen 3 bölücü terör örgütü mensubu cesedine ulaşılmış olup, ayrıca bölgede 3 adet sığınak tespit edilmiş, sığınaklar içerisinde; 11 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı, 1 adet RPG-7 anti-personel mühimmatı, 18 adet RPG-7 sevk fişeği, 2.100 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait mühimmat, 500 adet 12,7 doçka marka silaha ait mühimmat, 1 adet ses kaydedici, 1 adet mini dijital veri gönderme cihazı, 1 kutu rahatlama hapı Relief, 2 adet boş AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör,1 adet HK marka silaha ait boş şarjör, 6’lı birbirine bantlı pil, 3 adet 20 litrelik mazot, 300 adet 7.62 mm Bixi marka silaha ait mühimmat, 11 adet el bombası, 5 adet örgütsel kitap ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.